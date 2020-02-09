Пассажиры лайнера Diamond Princess, на котором были зафиксированы зараженные китайским штаммом коронавируса, вывесили плакаты с просьбой предоставить им лекарства.

Как сообщают "РИА Новости", сейчас борт находится в порту Йокогама на карантине.

"Лайнер стоит на рейде c понедельника. У многих пассажиров уже закончились лекарства, взятые в путешествие. Власти Японии пообещали рассмотреть вопрос с доставкой лекарств, в том числе, и с помощью вертолета", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/rian_ru

На вывешенных плакатах говорится: "Не достает информации (от судна). Серьезное положение - лекарства", а также "Спасибо прессе!".

Фото: t.me/rian_ru

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.

После того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.

Такж "Страна" писала, что в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что на лайнере Diamond Princess есть наш зараженный согражданин. Его личность уже установлена.