По состоянию на 1 января этого года средняя пенсия в Украине составляет 3082,98 гривны.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

Представители фонда отметили, что 75,4% процентов всех пенсионеров начали получать выплаты по достижении пенсионного возраста. Средний размер их пенсии составляет 3064 грн. 12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя - 2641 грн), 5,7% - в связи с потерей кормильца (средний размер - 2916 грн).

Стоит отметить, что пенсии за выслугу лет в Украине получают лишь 5,4% от общего количества получателей таких выплат. Их средний объем наибольший - 4500 грн. Социальной пенсией обеспечены - 0,7% (1644 грн).

В пресс-службе фонда добавили, что общее количество пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн человек, из которых 2,6 млн являются трудоустроенными.

Ранее мы писали о том, что Пенсионный фонд, который пообещал ввести с Нового года обслуживание пенсионеров через мобильное приложение, утвердил новый показатель средней заработной платы в Украине, который будет учитываться при выплате пенсий.

Ранее "Страна" приводила список категорий граждан, которым с 1 декабря повысили пенсии.