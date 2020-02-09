В Азербайджане после закрытия 125 избирательных округов были обнародованы результаты экзитполов внеочередных парламентских выборов. В 69 из них победу одерживает партия "Ени Азербайджан".

Как свидетельствуют данные исследования Arthur J. Finkelstein & Associates, 41 мандат получат независимые кандидаты, передает "ТАСС".

"По нашим подсчетам, кандидаты от партии "Ени Азербайджан" набирают большинство в 69 избирательных округах [из 125]", - утверждает представитель организации.

Уточняется, что социологи посетили 1053 избирательных участка для голосования. Уровень погрешности оценивают в 3,6-3,9%.

Как известно, внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом Ильхамом Алиевым в конце 2019 года после самороспуска парламента.

Волеизъявление проводилось по мажоритарной системе и одномандатных округах. На 125 мест в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидата.

Напомним, что ранее президент Азербайджана назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны.

Как сообщала "Страна", президент Азербайджана похвастался, что газа в стране европейцам хватит на десятилетия.