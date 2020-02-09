В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что на лайнере Diamond Princess есть наш зараженный согражданин. Его личность уже установлена.

Как рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, зараженный сейчас находится в больнице, передает "Громадське".

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", - сказала она.

Зеленко также уточнила, что с украинцем сейчас поддерживают связь. Сама ситуация находится под контролем министра иностранных дел и посольства Украины в Японии.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Но после того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.

До этого мы сообщали о 60-ти зараженных пассажирах круизного судна. На борту есть граждане Украины (26 человек), России (24) и Германии (10), но зараженных среди них пока нет.