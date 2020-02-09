В Минцифры рассказали, что не всем украинцам удалось загрузить цифровые копии водительских документов в государственное мобильное приложение "Дія", официальный запуск которого состоялся 6 февраля. Пресс-служба министерства назвала причины этой проблемы.

Так, во время работы над приложением выяснилось, что лишь 2,5 миллиона украинских водителей имеют полные и корректные записи в Едином государственном реестре транспортных средств МВД, поэтому они без проблем смогли получить электронное удостоверение. Однако в Украине остается еще семь миллионов граждан с водительским удостоверением.

Стоит отметить, что Единый государственный реестр транспортных средств МВД сформировался 7 лет назад, поэтому полные и достоверные записи были в основном у граждан, которые получили водительское после 2013 года.

"Наиболее эффективным решением оказалась синхронизация реестров - Транспортного и Демографического. Мы сверили данные о гражданах, имеющих водительское удостоверение в обоих реестрах, и подтянули фотографии Демографического реестра в соответствующие записи Транспортного реестра, где этих фотографий не было. Такой шаг сработал только с гражданами, имеющими биометрический загранпаспорт или ID-карту. Потенциальная аудитория мобильного приложения расширилась до 5,5 миллиона водителей", - заявили в Минцифры.

Еще одной проблемой при оцифровке документов стало то, что некоторые в некоторых регионах реестры велись в бумажном виде или в таблицах и устаревших базах данных. Это привело к большому количеству ошибок при формировании единого реестра.

"Чтобы убедиться в достоверности документов, необходимым этапом является дополнительная их верификация. Для этого мы ввели в приложении необходимую возможность: "Дія" дает пользователю ссылку на Электронный кабинет водителя, в котором можно быстро авторизоваться с помощью BankID. Там водителю предложат загрузить фото с обеих сторон документа , что требует дополнительной верификации, а также заполнить небольшую форму. Заявка направляется в сервисный центр МВД, и после успешной проверки водитель получает желаемый доступ к "Діє", - добавили в Минцифры.

Скриншот: Минцифры в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров похвастался, что за два дня работы приложения его загрузили почти 800 тысяч пользователей. В приложении уже подтянуто 359 тысяч удостоверений с фото и 295 тысяч техпаспортов.

Также мы рассказывали, что украинцы смогут садиться в поезд по электронным водительским удостоверениям.