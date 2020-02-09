В российском городе Усинск пассажирский самолет авиакомпании Utair ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу при посадке. Инцидент произошел из-за неполадок шасси лайнера, считают в Росавиации.

Об этом сообщает местное издание Усинск Онлайн.

Видео: YouTube/ Усинск Онлайн

Сегодня в 12:40 рейс авиакомпании Utair из Москвы совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Как стало известно, сегодня при посадке Boeing 737-524 у самолета произошли проблемы с шасси, в момент соприкосновения с землей.

Фото: телеграм-канал Baza

По последней информации, в инциденте никто не серьезно пострадал, однако один человек обратился к медикам с ушибом. Пассажиры, которых на борту было 94, спустились по надувным трапам и пешком зашли в здание аэровокзала.

Ранее мы писали о том, что работники Службы безопасности Украины обнаружили механизм некачественного ремонта пассажирских самолетов одной из компаний в международных аэропортах "Одесса" и "Киев".

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в Иране рано утром 8 января.