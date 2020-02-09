В российском Санкт-Петербурге умер народный артист России и композитор Сергей Слонимский, который был автором музыки к фильмам "Республика ШКИД", "Интервенция", а также операм "Виринея", "Мастер и Маргарита" и "Король Лир".

О смерти коллеги сообщил президент Филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский.

На момент смерти Слонимскому было 87 лет. Композитор преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. Ему было присвоено звание академика Российской академии образования.

Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер и три балета, но в народе был известен благодаря двум песням: "Гром прогремел" из "Интервенции" и "У кошки четыре ноги" из "Республики ШКИД".





Песня "У кошки четыре ноги" из фильма "Республика ШКИД" в оригинальном исполнении

Песня "Гром прогремел" из фильма "Интервенция"

Он был лауреатом многочисленных премий, а также кавалером ордена Почета и Командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша.

Напомним, в США, в преклонном возрасте, скончался знаменитый голливудский актер, родоначальник целой кинодинастии Кирк Дуглас. Он ушел из жизни в возрасте 103 лет. О смерти артиста сообщил в своем Instagram его сын Майкл Дуглас, который пошел по стопам отца.

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