Большинство граждан Швейцарии одобрили выставленный на референдум законопроект, согласно которому дискриминация людей по признаку их сексуальной ориентации станет уголовно наказуемой.

Так, окончательные результаты воскресного голосования показывают, что 63,1% избирателей высказались за расширение действующего антидискримнационного законодательства.

Против проголосовали в основном граждане из сельских районов в центральных и восточных регионах страны. Самые высокие показатели одобрения были зарегистрированы во франко- и италоязычных регионах и городах. Об этом сообщает издание Swiss Info.

Консервативная швейцарская оппозиция, по инициативе которой данный законопроект вынесен на всенародный референдум, уже признала поражение, однако заявила о намерении бороться с дальнейшими поправками для других социальных меньшинств.

"Мы будем пристально следить за выполнением закона и хотим, чтобы свобода выражения мнений оставалась гарантированной", - заявил Давид Трахсел из комитета референдума.

Участники кампании из ЛГБТ-сообщества описали результат как "четкий сигнал против ненависти". Они сказали, что продолжат политическую борьбу за однополые браки, которая будет обсуждаться в парламенте в следующем месяце.

Реформа, которая расширит существующие правила борьбы с расизмом и гомофобией, была одобрена парламентом в 2018 году. Но небольшая ультраконсервативная религиозная группа, внешнее звено Федерального демократического союза при поддержке правой Швейцарской народной партии, собрала достаточно подписей для проведения всенародного голосования.

Противники утверждали, что закон подрывает право на свободу слова и что ЛГБТ-сообщество не нуждается в особой правовой защите. По их словам, действующего законодательства достаточно для предотвращения оскорблений, клеветы и других форм насилия или жестокого обращения.

Результаты голосования на референдуме в Швейцарии. Скриншот: swissinfo.ch

Как ранее рассказывала "Страна", в Виннице неизвестные сорвали ЛГБТ-тренинг для журналистов, залив его участников маслом и засыпав перьями.

Также мы сообщали, что депутаты горсовета Ровно запретили проведение маршей равенства в день рождения Бандеры.