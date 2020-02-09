В городе Апостолово Днепропетровской области из-за обнаруженного яда в Каховском водохранилище.

Как сообщает местная объединенная территориальная община, людям рекомендуют уменьшить употребление питьевой воды.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020 включительно в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 07.02.2020 №2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учреждениям общественного питания рекомендуют не использовать питьевую воду для приготовления еды и напитков в период с 8 по 12 февраля.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине за последние два дня от осложнений гриппа умер человек. Трое человек с пневмонией в тяжелом состоянии попали в реанимацию областной больницы, но одному из них врачи ничем помочь уже не могли. У жителя Верхнеднепровска подтвердили H1N1.

Также "Страна" писала, что в среду вечером, 5 февраля, в результате сильного снегопада и метели на дорогах Днепра и области в пробках оказались тысячи водителей. За пять часов непогоды только в Днепре было повалено более 80 деревьев.