Снегопады в Донецкой области вызвали затруднения пересечения линии с разграничения с неконтролируемой территорией региона.

Об этом информирует пресс-центр штаба Объединенных сил со ссылкой на данные Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Представители штаба отметили, что участки дорог вблизи КПВВ "Марьинка", "Майорск", "Новотроицкое", "Гнутово" остаются нерасчищенными. Из-за этого в субботу 8 февраля 2020 года 17 транспортных средств и 20 человек остались ждать открытия КПВВ "Марьинка" уже после окончания работы пункта. Однако по решению командующего Объединенными силами работа пункта пропуска была продолжена.

Скриншот: Операция объединенных сил в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области испытывают сложности в работе из-за непогоды.

Также "Страна" сообщала, что из-за сложных погодных условий аэропорт "Херсон" перестал функционировать. Более ста населенных пунктов Херсонской области обесточены.