Обнаружен первый гражданин Украины, у которого диагностировали коронавирус из Китая. Он находится в составе экипажа на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.

Как сообщает The Mainichi, сейчас у зараженных не обнаружены какие-то серьезные симптомы. Всего на борту находится 25 граждан.

"Пять членов экипажа, четыре филиппинца и один украинец были заражены болезнью", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Уточняется, что зараженные будут оставаться на борту лайнера на протяжении 14 дней.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Но после того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных.

До этого мы сообщали о 60-ти зараженных пассажирах круизного судна. На борту есть граждане Украины (26 человек), России (24) и Германии (10), но зараженных среди них пока нет.