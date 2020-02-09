Близится шестая годовщина трагических событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года, которую власть уже готовится отметить чередой траурных мероприятий.

Чтить будут, как водится, только погибших с протестующей стороны. Привычно забывая, что пострадали сотни правоохранителей.

Причем в этом году такой подход хотят еще и политически узаконить. Комитет Рады по информационной политике на днях со скандалом одобрил проект заявления Рады по событиям 2013-2014 годов.

В нем оправдываются протестующие, осуждается Янукович и силовики, без учета тех фактов, что милиционеров, как установило самое же украинское следствие, расстреливали со стороны Майдана. Причем именно майдановцы утром начали стрелять первыми по силовикам, что и спровоцировало последующую бойню.

В распоряжении "Страны" оказался полный список милиционеров, которые были ранены или травмированы на Майдане - с указанием даты и причины. Там почти тысяча (!) человек.

Документ открывает глаза на масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов. После его прочтения преподносить майдановцев как исключительно обороняющихся и "мирных протестующих" никак не получается.

"Страна" проанализировала этот список и вспомнила, как били и калечили милицию в 2013-2014 годах.

Стреляли в спину и били ножами

В документе 919 фамилий правоохранителей, которые так или иначе пострадали в ходе протестов.

Открывает этот список беркутовец Владислав Бабкин из Киева. 30 ноября 2013 года он получил ушиб левой кисти - это была дата первого побоища на Майдане, когда "Беркут" жестко зачистил площадь. Что и стало отправной точкой уже затухавших протестов.

Всего в ту ночь пострадали 15 правоохранителей. Они получил травмы разной степени тяжести - ушибы, гематомы, рваные раны. У некоторых - химический отек глаз, видимо после применения газовых баллончиков со стороны "мирных протестующих".

Еще 140 милиционеров пострадали 1 декабря - во время штурма Администрации президента майдановцами. Среди причин госпитализации встречается "отравление неизвестным веществом", переломы бедра и голени, потеря сознания от удушья, рваная рана подбородка и уха. Много сотрясений мозга.

Дальше датировка пострадавших правоохранителей примерно совпадает со всеми вспышками насилия в центре Киева. 9-11 декабря милиция снимала блокаду с правительственного квартала. Среди ранений появились интересные характеристики - например, ушиб спины. То есть кто-то догонял и добивал сотрудников милиции.

В дальнейшем встречаются и более серьезные ранения - например, проникающие ножевые. Его в частности получил капитан Евгений Плахонин 25 января на Европейской площади.

Еще один ножевой удар достался крымскому "беркутовцу" Роману Колесникову 18 февраля на улице Грушевского. Ранение пришлось в левую ягодицу.

Через два дня множественные ножевые ранения левого бедра получил милиционер Руслан Осипенко. Это произошло рядом с Лукьяновским СИЗО, где активисты Майдана требовали освободить своих соратников.

Но самое главное - это огнестрельные ранения. Их в документе 140 и еще девять контузий.

Большинство случились 20 февраля - в день бойни на Институтской. Впрочем, в милиционеров стреляли и ранее - например, 19 февраля инспектор ГАИ Роман Чеповской получил огнестрельное ранение в затылок. Были выстрелы и в другие дни. В целом по списку отчетливо видно, что стрелять в милицию начали еще 18 февраля.

Но больше всего пулевых ранений было получено 20-го февраля. Милиционерам попадали в самые разные места - от лица до паха и поясницы. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести (необязательно огнестрельных).

Убитые милиционеры и расследование дел Майдана

Список, приведенный выше, включает в себя только раненных милиционеров и не включает погибших. Тогда в Киеве были убиты, по разным данным, от 18 (эту цифру называл Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов.

Обстоятельства их гибели частично расследованы - украинское следствие уже после Майдана установило стрелков со стороны протестующих, который открыли огонь на Институтской 20 февраля. Однако к ответственности никто не привлекается, а в суд дела не передаются.

Более того - доступ к материалам следствия ограничен. Они известны урывками.

Например, есть информация, как убивали 20 февраля беркутовца Николая Симисюка. Его убийца попал на фото ("Страна" подробно разбирала эту историю еще минувшим летом). Однако следствие не торопится узнавать, кто это.

Впрочем, некоторые материалы дела были обнародованы журналистами. В частности, показания Дмитрия Липового.

Липовой на видео допроса, которое опубликовал блогер Анатолий Шарий, заявил, что он принес оружие, из которого Зиновий Парасюк (отец экс-нардепа Владимира Парасюка) и львовянин Иван Бубенчик открыли огонь по правоохранителям 20 февраля, хотя те им никак не угрожали.

Интересно, что после дачи этих показаний Липового выпустили из Украины, не задержав. Его показания коррелируются со свидетельствами самих "беркутовцев", которые говорили, что на Институтской первыми их начали расстреливать со стороны протестующих.

Похожая история была с Иваном Бубенчиком, который в 2016 году сам признавался в стрельбе по милиционерам. Однако после его задержания радикалы подняли шум, и Бубенчика подвели под закон об амнистии протестующих на Майдане. А летом дело по нему вообще остановили.

Также недавно адвокат Елена Лукаш рассказала о том, что в материалах дела фигурирует стрелок из группы Парасюка - Назар Юськевич. В целом, говорит Лукаш, группа Зиновия Парасюка из 30 человек (все из Львовской области), представители которой вели огонь утром 20 февраля по правоохранителям, идентифицирована пофамильно.

После передачи дел Майдана в ГБР его новый замглавы Александр Бабиков обещал проверить причастность Бубенчика и Парасюка-старшего к расстрелам. Однако решение об этом будет приниматься, наверное, не в ГБР.