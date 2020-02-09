От рук таиландского военнослужащего погибли 26 человек. Количество раненных в ходе инцидента на востоке страны достигло 57 человек. Преступник был ликвидирован в ходе операции спецслужб страны в супермаркете, где военный удерживал заложников.

Об этом сообщил премьер-министр Прают Чан-Оча, передает издание Bangkok Post.

Отвечая на вопрос журналистов о мотивах преступления, премьер заявил, что расстрелять мирных жителей военнослужащего подстегнул бытовой конфликт.

"Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома", - заявил премьер.

Напомним, военный из армии Таиланда начал стрелять огонь по прохожим неподалеку от торгового центра в городе Накхонратчасима. До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и еще двух человек в своей части.

Мы рассказывали, что он забаррикадировался в торговом центре и держал заложников. При перестрелке погибли 26 человек, 57 человек получили ранения.