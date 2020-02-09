Биткоин превысил отметку в 10 тысяч долларов на бирже криптовалют впервые с октября 2019 года.

Об этом гласят данные сайта coindesk.com.

В воскресенье, 9 февраля, цена биткоина впервые за три последних месяца обновила свой максимум, взлетев до $10,000. Последний раз до этой отметки криптовалюта добралася в конце октября 2019 года.

На 17:00 по Киеву курс биткоина составил $10,091.86. продемонстрировав рост на 2.48%.

Стоит отметить, что максимальной стоимости биткоин достиг в декабре 2017 года. Тогда криптовалюта оценивалась в $20 тысяч

Напомним, что вложения в Bitcoin шли в рост по мере падения азиатских рынков. В первую очередь Китая (там состоялись первые торги с 23 января - после завершения новогодних каникул), и остальных площадок региона, которые катились по принципу домино.

Также мы писали о том, что за две недели 2020 года биткоин подорожал сразу на 20% процентов.