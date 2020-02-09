Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней выяснили, что пик распространения коронавируса припадает на вторую часть февраля. Однако точную дату назвать сложно, поскольку ситуация с вирусом достаточно неопределенная.

Как сообщается в исследовании, новый коронавирус заразил каждого двадцатого китайцы в Ухани, передает Bloomberg.

"Можно предположить, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", - говрится в сообщении.

Как известно, количество зараженных сейчас составляет около 37,5 тысяч человек. Вылечиться смогли 2,6 тыс. человек. Погибли 813 людей.

До этого мы сообщали о 70-ти зараженных пассажирах круизного судна. На борту есть граждане Украины (26 человек), России (24) и Германии (10), но зараженных среди них пока нет.

Также "Страна" писала о том, что китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался.