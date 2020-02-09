Украинские синоптики прогнозируют потепление в большинстве регионов страны в понедельник, 10 февраля.

Об этом информирует синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Так, согласно прогнозу Диденко в понедельник, 10 февраля, в Украину придет очень сильный ветер, который пронесется со скоростью 15-25 м/с. На Западе, а также на Винничине завтра днем ожидается дождь с мокрым снегом.

Также синоптик предсказала наступление тепла в Украине. Этой ночью морозы снизятся в большинстве регионов, но на Востоке, Запорожье и Днепропетровщине ожидается от -10 до -18 градусов.

Днем в большинстве областей столбики термометров покажут плюсовую температуру (+1 +8), а на Востоке морозно будет и днем (0 -5).

В столице ночью - небольшой минус, а днем до +5 градусов. Утром понедельника будет сухо, днем увеличится облачность и влажность, а к вечеру в столицу придет мокрый снег и дождь. В Киеве завтра без осадков, ночью мороз, а днем 0 +2.

Фото: Наталка Диденко

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Ранее мы сообщали о том, что морозы в Украине продержатся недолго - уже через пару дней на основной территории страны морозно не будет даже ночью. Однако сегодня, 9 февраля, погода все еще оставалась холодной.

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