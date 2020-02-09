Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что призыв на срочную военную службу для 18-19-летних парней будет совершаться на добровольной основе.

Чиновники уже разослали по государственным администрациям соответствующие разъяснения.

Как он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сейчас готовится ряд законодательных изменений.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственного постановления и правовой базы оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал он.

Загородний уточнил, что обязательным военный призыв лишь с 20 лет.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно с согласия призывников", - подчеркнул он.

Видео: YouTube/Армія Inform

Напомним, в ходе призывных кампаний 2020 года призывники в возрасте 18 и 19 лет смогут получить отсрочку. Принимать их в ряды ВСУ и других военных формирований будут только с их письменного согласия.

Также "Страна" писала, что Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная не с 20, а с 18 лет.