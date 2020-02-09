В понедельник в большинстве регионов Украины вернется плюсовая температура днем, однако ночью на восток страны придут по-настоящему зимние морозы. Колебания на столбике термометра будут в диапазоне от +8 до -16.

Об этом гласят данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 10 февраля, в западных, южных и частично центральных областях днем ожидается от 5 до 8 градусов тепла. Прохладнее всего в Украине будет на востоке - днем от -1 до +1, а ночью до -16 градусов мороза.

В западных регионах а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях пройдут дожди. Над Киевом прольются небольшие осадки, температура днем будет от +4 до +6 градусов тепла, а ночью от -3 до -5 мороза.

Ранее мы сообщали о том, что морозы в Украине продержатся недолго - уже через пару дней на основной территории страны морозно не будет даже ночью. Однако сегодня, 9 февраля, погода все еще оставалась холодной.

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