Прошлая неделя завершилась полнолунием, а грядущая начинается с убывающей луны.

В понедельник и во вторник луна будет в Деве, в среду и четверг - в Весах, в пятницу и субботу - в Скорпионе, а в воскресенье - в Стрельце.

Магнитные бури уже прошли, и в феврале их больше не будет. Мы приближаемся к 29 февраля, который появляется на календаре один раз в четыре года.

Желаем нашим читателям, чтобы новая неделя была успешной, и предлагаем вниманию гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

Поможем настроиться на новую неделю полезное питание, чаи из трав и сон. Ближайшие пять дней могут напряженными. Звезды будут вам помогать, но все равно главной опорой будет ваше здоровье.

Телец (21.04 - 20.05)

Не расстраивайтесь по мелочам. Если вы будете в апатии, то стоит ждать проблем. Старайтесь быть над обстоятельствами, а не внутри них, смотреть на происходящее как бы со стороны. Это поможем вам завершить неделю с хорошим результатом.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вокруг будут люди, которые всеми силами попытаются испортить вам настроение, поставить вам палки в колеса. Лучшее оружие в такой ситуации - улыбка, спокойствие, хорошее настроение.

Рак (22.06 - 22.07)

Вокруг будет суета. Ваша задача - найти в этом островок тишины, и трудиться не покладая рук. Вечера лучше буть в кругу самых близких. Досуг вне дома в компании посторонних людей будет не очень продуктивным.

Лев (23.07 - 23.08)

Пришло время для очищения вашего организма. Сделайте это так, как вы привыкли: диета, употребление витаминов, спорт или другое. Это поможем вам чувствовать себя лучше и физически, и морально.

Дева (24.08 - 23.09)

Если у вас возникли негативные мысли относительно других людей, то гоните их прочь. Все дело в том, что они могут обернуться против вас. Не принимайте участие в интригах, а уже тем более не плетите их сами.

Весы (24.09 - 23.10)

Если на минувшей неделе были люди, которые вас обидели, обманули, то им нужно ответить. Отстаивайте свою правду, как говорится, до последней капли крови. В правом деле звезды будут вам помогать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Чтобы не попасть в финансовую передрягу, старайтесь внимательно контролировать все свои расходы. Лучше не позволяйте себе спонтанные покупки, а в магазин ходите со списком. Есть риск, что вы можете сильно потратиться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

С коллегами и другими окружающими вас людьми лучше спорить только в том случае, если вы уверены, что сможете привести серьезные доводы. С самыми близкими наоборот будьте максимально открытыми.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для вас эта неделя будет продуктивна в плане новых идей. Фантазируйте как можно больше, не стесняйтесь делиться мыслями с коллегами и родными. Возможно, вместе вы придумаете нечто невероятно крутое.

Водолей (21.01 - 20.02)

Постарайтесь не очень расстраиваться, если на этой неделе услышите неприятные слова в свой адрес. Как ни странно, люди не будут вкладывать в это нечто плохое, просто в их жизни проблемы. В ответ на грубость неожиданно протяните им руку.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вас ждут новые знакомства. Но, скорее всего, они не будут долгими. Поэтому получайте удовольствие от встреч, бесед и черпайте из них максимально много прямо сейчас. Не откладывайте ни ситуации, ни жизнь в целом на потом.

Дополнительно мы публикуем гороскоп для вех знаков зодиака на февраль.