Беларусь устраивают условия поставки нефти в страну, о которых договорились 7 февраля на переговорах в Сочи президент Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.

Об этом заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, передает БелТА.

Так, по итогам переговоров стало известно, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. Крутой заверил, что Беларусь изначально требовала таких условий от России.

"Не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер также добавил, что российский нефтяной рынок очень неоднородный и констатировал, что по сути половину января стороны не находились в режиме переговоров из-за того, что в России продолжались новогодние каникулы.

Как писала "Страна" ранее, основной целью визита Лукашенко в Россию было обсуждение интеграции двух стран.

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