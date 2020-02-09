Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой Госдепа США Майком Помпео конфликт на Донбассе и оккупацию Россией полуострова Крым.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает издание "Европейская правда".

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео встретился с главным дипломатом Европейского Союза Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в пятницу 7 февраля. Там американский и европейский представители коснулись темы Украины.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отмечается в коммюнике по итогам встречи.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео на днях посетил Украину. Кроме президента Украины Владимира Зеленского он встретился с главами МИДа, Минобороны и украинскими активистами. На одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.

Также мы писали о том, что по словам Помпео, Америка не отменит санкции против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.