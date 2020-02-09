Глав областных лесничеств, которые оказались исполняли свои обязанности не так, как положено, уволили. Кадровые чистки прошли в Харьковской и Закарпатской областях.

Об этом на своей странице Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу - провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное - начался процесс очищения отрасли от коррупционеров", - пишет Гончарук.

Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга, по которому "подтвердились многочисленные жалобы".

Также уволен с должности главы ГП "Гутянское лесное хозяйство" на Харьковщине Виктор Сыса.

"Объемы незаконных рубок на предприятии (в харьковской области - Ред.) оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия - 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством", - рассказал детали премьер.

Лесниками займутся правоохранители.

Скриншот: Facebook/Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом лесники незаконно спилили 18 тысяч деревьев на 100 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что Кабмин Гончарука запустил проект "Лес в смартфоне".