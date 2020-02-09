Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с президентом Украины посетил Ватикан Владимиром Зеленским посетил Италию и Ватикан с рабочим визитом. Там наш министр имел возможность познакомиться с лидером католиков, Папой Римским Франциском І.

Аваков опубликовал в соцсети фотографии со встречи, которая прошла в субботу, 8 февраля. На них видно, как министр здоровается за руку с понтификом в присутствии украинской делегации и представителей Ватикана.

Фото: Арсен Аваков в Facebook

Ранее мы писали о том, что после встречи с Франциском I Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями. В своем посте украинский лидер похвастался тем, что Папа Римский назвал его "президентом мира".

Также "Страна" выяснила, почему супруга Владимира Зеленского, Елена, оделась на встречу с понтификом как на траурное мероприятие.