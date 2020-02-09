После возвращения в Киев "беркутовцев" и их открытого обращения к президенту, спикеру и генпрокурору с просьбой продолжать расследования дел и отменить закон об амнистии активистов Майдана, к тем же адресам со своим обращением выступили родственники Небесной Сотни.

Он возмутились "признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине.

"Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства", - говорится в заявлении.

Подписанты также недовольны тем, что без реагирования со стороны власти осталось их обращение от 24 января этого года об организации встречи руководства государства с представителями семей Небесной Сотни".

На этой встрече они хотели обсудить ситуцию в ГБР, потребовать увольнение первого заместителя главы ГБР Бабикова (который был адвокатом Януковича), проверить кто именно в ГБР будет заниматься расследованием преступлений на Майдане, а также поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Венедиктовой.

"Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича - приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернению памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины", - говорится в заявлении.

Скриншот: Facebook/ГО Родини "Небесної Сотні"

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