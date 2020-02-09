Масштабный ливень, который пролился над Новым Южным Уэльсом в Австралии, потушил гигантские лесные пожары, уничтожившие более 300 домов в течение двух с половиной месяцев постоянного горения.

Об этом сообщает 7 News.

Однако, из-за непогоды жители Сиднея остались без электричества, а в некоторых регионах Австралии власти объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения.

Австралийские профильные службы сообщают о шести пострадавших в результате природного катаклизма. Среди них - 4 человека находились в автомобиле в центре Сиднея, когда на нее упало дерево. Ураган также привел к тому, что подросток в столице Австралии был обездвижен деревом на два часа, однако спасателям удалось его спасти. Еще один пострадавший оказался в воде из-за того, что его каноэ перевернуло волнами, высота которых достигла 13,9 метров.

Власти штата Новый Южный Уэльс объявили штормовое предупреждение в воскресенье, 9 февраля, которое будет действовать до понедельника.

Напомним, с осени 2019 года в Австралии бушуют пожары, в результате которых погибло свыше 1 млрд животных и 24 человека. На борьбу со стихией были направлены около 3 тыс. военнослужащих.

Ранее мы писали о том, что после разрушительных лесных пожаров в Австралии ненадолго пошел дождь, благодаря которому часть природы начала восстанавливаться после опасного катаклизма.