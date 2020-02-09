В ночь с 9 на 10 февраля в США пройдет церемония вручения кинопремии "Оскар-2020". Это будет уже 92-награждение.

В Украине, в прямом эфире церемонию покажет телеканал "Украина".

Шоу будет комментировать ведущий программы "Утро с Украиной" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер. Также ведущими ночи "Оскара-2020" будут певица Алена Винницкая, телеведущий Тимур Мирошниченко и травести-дива Монро.

Прямая трансляция премии на телеканале "Украина" начнется в ночь на 10 февраля с 01:30.

Кроме того, онлайн-трансляцию премии "Оскар-2020" можно будет смотреть на официальном сайте церемонии, на ее странице в Twitter и на телеканале ABC.

Ранее "Страна" писала, что гостям премии "Оскар" запретят использовать телефоны.

Также мы рассказывали, что стало известно, кто получил главную награду Гильдии киноактеров США.