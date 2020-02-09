В Казахстане подводят итоги массовых беспорядков, которые закончились человеческими жертвами, десятками раненых и задержанных. А также сожжеными домами и автомобилями.

При этом власти страны молчат о причинах конфликта. Но уже очевидно, что он имеет межэтнический характер. Эпицентр погромов - четыре села, в которых компактно проживает дунганское нацменьшинство.

Из-за столкновений казахов и дунган пришлось вводить в этот район крупные силы правопорядка, а местное население начало массово уезжать в соседнюю Киргизию.

Почему о погромах в Казахстане заговорили во всем мире - разбиралась "Страна".

Истоки конфликта

Власти Казахстана пока не восстановили картину случившегося. Однако местные СМИ со ссылкой на источники в полиции рассказывают об инциденте, который мог спровоцировать агрессию.

Днем 7 февраля полицейские, патрулировавшие село Сортобе Кордайского района Жамбылской области, пытались остановить автомобиль, в котором ехал представитель дунганского меньшинства.

Водитель не остановился, полиция бросилась в погоню - и догнала нарушителя уже у его дома. Где родственники беглеца оказали нешуточное сопротивление: забросали полицейскую машину камнями, а самих правоохранителей избили.

После этого начались задержания.

Вечером того же дня в четырех окрестных селах - Сортобе, Булан-Батыр, Аухатты и главным образом Масанчи - начались погромы. Доподлинно неизвестно, связаны ли они с инцидентом, который случился с полицейскими. Однако пока данных, опровергающих такую связь, нет.

Все перечисленные села - места компактного проживания дунган. Это выходцы из Китая, которые еще в позапрошлом веке переселились жить в Российскую империю. Их предки подняли крестянское восстание против китайских властей, но были разгромлены и покинули родину. Царское правительство позволило им осесть на территории современного Казахстана.

Дунгане, как и казахи, исповедуют ислам. Живут они главным образом на границе с Киргизией.

То есть этническая подоплека у конфликта есть. Хотя власти Казахстана сначала ее не подтверждали, заявляя, что массовая бойня произошла по бытовым причинам.

Как шли погромы

Массовые беспорядки начались, как уже говорилось, в пятницу вечером.

"Горят дома. Идет массовая драка. Не просто драка, а прибывшие именно из других сел противоборствующие группировки стреляют по местным жителям, полиция ничего сделать не может", - рассказывал о происходящем глава ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров.

"Радио Азаттык" передает, что вечером пятницы несколько сотен мужчин-казахов приехали в Масанчи и соседние села, подожгли дома, магазины, принадлежащие этническим дунганам, разгромили автомобили и атаковали сельчан.

Всего в кровавой потасовке участвовали примерно 400 человек. Они были вооружены сельхозинструментом, металлическими прутами, а кое-кто и огнестрельным оружием.

Местная полиция с такой толпой сделать ничего не смогла, и прошли почти сутки, пока из ближайшего крупного города - Алматы (200 км до Масанчи) - пришло подкрепление и утихомирило ситуацию.

За это время в селах успели убить восемь человек, еще двое позже умерли в больнице. Среди них - местный сельский учитель истории и казахского языка. Национальная принадлежность погибших уточняется.

Более 140 человек пострадали. Досталось и самим селам: сожжено или разрушено более 30 домов, 15 магазинов и 20-ти автомобилей.

Вот, как выглядит Масанчи после беспорядков.

Судя по всему, даже приход военизированных формирований из Алматы не слишком успокоил местных жителей, которые начали массовое бегство в соседнюю Киргизию. Видимо, потенциал конфликта в Масанчи и других селах по-прежнему велик.

И это - также лишний аргумент в пользу того, что конфликт имеет этнический характер. То есть он касался не конкретных виновников какого-то инцидента. А всего населения конкретных сел, которым жгли дома и автомобили.

Масанчи после погромов

Впрочем, власти Киргизии заявляют, что многие беженцы - а это в основном женщины и дети - уже начинают возвращаться домой. Всего за 7-8 февраля из дунганских сел выехало 7000 человек.

Это очень много. Для сравнения, население Масанчи - 13 тысяч жителей.

Беженцы и дунганских сел на киргизском пограничном пункте. Фото "Радио Азаттык"

Реакция властей Казахстана

МВД страны сначала открыло дело по статье "Хулиганство", а потом переквалифицировали на убийство и участие в массовых беспорядках. На данный момент задержано почти 50 человек.

Руководство Казахстана называет конфликт бытовым. Однако понятно, что столь кровавые события так просто не объяснить. Власти страны уже говорят, что некие рядовые противоречия использовали провокаторы, которые раздули конфликт до уровня бойни.

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", – сказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

О том же сказал президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы", – написал он в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.

В то же время идет явное нагнетание напряженности между казахами и нацменьшинствами в стране. Как передает корреспондент "Немецкой волны", вчера казахские силовики после событий в Масанчи оцепили в Алма-Ате вещевой рынок в районе, где проживают уйгуры, дунгане и китайцы.