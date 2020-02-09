В Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобился не справился с управлением и въехал в столб и скончался от полученных травм.

Об этом информирует пресс-служба полиции Харьковской области.

В субботу, 8 февраля, около 20:30 автомобиль ВАЗ-2103 въехал в столб на проспекте Гагарина в Харькове. Водитель скончался на месте. На момент смерти потерпевшему было 35 лет.

Фото: Нацполиция Украины

"Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении правоохранителей.

Скриншот: Полиция Харьковской области

Ранее мы писали, что в Харькове военный грузовик въехал в автозаправку на Окружной дороге. В ходе ДТП никто не пострадал.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове суд отпустил водителя, 35-летнего гражданина США, который 23 января насмерть сбил 19-летнего парня в спальном районе. Водитель внес залог в размере 168 000 гривен и был выпущен из СИЗО.