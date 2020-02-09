Китайский Минздрав дал коронавирусу новое новое временное название - NCP. Это связано с тем, что ранее вирус называли уханьским, по месту, откуда началось его распространение и жители Уханя были этим недовольны.

Об этом национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила во время пресс-конференции в субботу, 8 февраля, передает CNN.

"Распространение коронавируса характеризуется сейчас исключительно по названию города, где он возник. Местные жители Уханя разочарованы этим. Именно потому китайские чиновники заявили, что вирус временно будет назван "новой коронавирусной пневмонией", или NCP", - заявили чиновники.

В то же время в министерстве не ответили, когда инфекции будет дано официальное название, которое будет использоваться постоянно.

До этого мы сообщали о 70-ти зараженных пассажирах круизного судна. На борту есть граждане Украины (26 человек), России (24) и Германии (10), но зараженных среди них пока нет.

Также "Страна" писала о том, что китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался.