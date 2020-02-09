Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа думает над предложением президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров стран, постоянных членов Совбеза ООН. Путин предложил встретиться их-за угрозы шовинизма, антисиметизма и других проявлений ненависти, растущих во всем мире.

Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова посла США в России Джона Салливана.

Сейчас предложение находится на рассмотрении в Белом доме.

Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Ранее "Страна" писала, что ООН презентовали план гуманитарной помощи Украине на $158 млн.

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