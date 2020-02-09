В субботу, 8 февраля, около 22:00 украинские правоохранители задержали подозреваемых в стрельбе в Мукачево.

Полиция сообщила о задержании 7 членов банды. По утверждению полиции, они планировали установить контроль над регионом.

"Стране" из своих источников стало известно, что задержали криминального авторитета Дребитко.

Ранее мы сообщали, что в ходе перестрелки в Мукачево 7 февраля был тяжело ранен авторитетный бизнесмен Артур Пашкуляк, близкий к экс-нардепу Ланьо.

Как рассказали "Стране" источники в спецслужбе Закарпатья, последние несколько месяцев в области обострилась борьба между местными кланами за контроль над потоками контрабанды и наркотрафиком.

"Тут задействованы люди Балоги (один из влиятельных людей на Закарпатье, нардеп - Ред.) и Ланьо (экс-нардеп, недруг Балоги - Ред.). Пашкуляк – кум Олега Фирцака по кличке Тайсон, числившийся помощником Ланьо, воюет с Евгением Дребитко по прозвищу Белый, которого называют "смотрящим" от криминалитета за Мукачево. Ребята Дребитко где-то полгода назад избили брата жены Артура. Естественно, Артур с хлопцами их поймали в спортзале и избили жестоко. С тех пор и началась заруба. Артур и Белый, как говорят, ездили в Киев к ворам. И воры якобы даже сместили Евгения с позиции "смотрящего", и ситуация на время успокоилась. Так, по крайней мере, казалось со стороны. Но сегодня стреляли в Пашкуляка... Дребитко – зять Василия Швардака, бывшего депутата Мукачевского горсовета, который также является креатурой Балоги. Он, кстати, давал деньги на бизнес кондитера Игоря Бондаренко, которого Зеленский перед Новым годом снял с должности губернатора", - рассказывает источник.

По данным источников "Страны", вчера полиция задержала именно Дребитко (Белого) и его соратников.

Также мы публиковали видео задержания криминальных авторитетов.