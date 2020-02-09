Лидер партии "Европейская солидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко сильно потратился на отдых во Франции в этом году. Отпуск в Европе стоил бывшему гаранту Конституции 712 038 гривен.

Об этом стало известно из данных, опубликованных в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, Порошенко задекларировал расходы на туристические услуги во Франции в 2020 году, которые составили составили 514 621 гривну и 197 417 гривен.

Скриншот: Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства

Ранее мы писали о том, что Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном завладении госсредствами бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом заявили 11 депутатов Верховной Рады.

Также "Страна" сообщала, что среди прочего Порошенко обвиняют в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.