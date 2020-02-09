В Киевской области трое хулиганов вмешались в работу полиции, когда правоохранитель оформлял протокол на нетрезвого водителя Volkswagen. Один из них даже набросился на полицейского с кулаками.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" наехал на ограждение частного дома в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. На место инцидента прибыл наряд патрульной полиции, который обнаружил поврежденный транспорт и нетрезвого 25-летнего водителя, жителя города Вишневое.

На просьбу полицейских пройти освидетельствование на содержание алкоголя в крови водитель ответил отказом. После этого в работу полицейских вмешались трое неизвестных мужчин, один из которых, будучи нетрезвым, набросился на патрульного и нанес ему травму головы

Вскоре нападавший был задержан. Им оказался 42-летний житель Вишневого. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника и объявления ему подозрения. Продолжается следствие.

Ранее мы писали о том, что во Львове изрядно выпившая женщина напала на полицейскую, которая приехала на вызов.

Также "Страна" писала, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" пьяный мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел после того, как правоохранитель попытался его успокоить.