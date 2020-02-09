Военная техника Турции после пересечения границы с Сирией вошла в Идлиб. В колонне техники танки, бронемашины и авто с припасами.

Об этом сообщает телеканал Skynews-Arabia.

Еще один конвой вошел в Идлиб через пограничный пункт Баб эль-Хава. Сколько всего турецкой техники пересекло границу с Сирией, не уточняется.

Накануне Россия и Турция обсудили в Анкаре ситуацию в Идлибе. Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе. В ходе переговоров турецкая сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе невыносимой, обвинив Россию в попустительстве сирийскому режиму. В Москве и Анкаре придерживаются противоположных версий происходящего в зоне деэскалации Идлиб.

Ранее "Страна" писала, что Турция нанесла авиаудар по 46 целям в Сирии в ответ на гибель своих военных.

Также мы рассказывали, что сирийские правительственные войска взяли под контроль город Серакиб к востоку от Идлиба.