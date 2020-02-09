Почти полторы тысячи украинских пар поженятся в День святого Валентина 14 февраля. Больше всего бракосочетаний состоится на Днепропетровщине.

Такой информацией поделился Минюст в ответе на запрос журналистов издания УНН.

Согласно информации министерства, 14 февраля этого года зарегистрируют свой брак 1 412 пар. Так, в Киеве подано 149 заявлений на регистрацию брака, в Днепропетровской области поженятся 172 пары, а на Харьковщине скрепят свои отношения узами брака 99 влюбленных.

Аутсайдерами по количеству заявлений на 14 февраля являются Черниговская, Луганская и Закарпатская области. Там поженятся 20, 15 и 10 пар соответственно.

В Минюсте отметили, что в праздничный день в Украине будет функционировать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, что 14 февраля люди по всему миру отмечают День святого Валентина, известный, как День всех влюбленных. В этот праздник люди дарят друг другу подарки и напоминают о своих чувствах.

"Страна" подобрала несколько идей подарков на 14 февраля для женщин и мужчин.

Ранее мы писали о том, что на прошлое 14-е февраля, на Виноградаре в Киеве пьяная супружеская пара напала на прохожего и избила его, так как он отказался от секса.