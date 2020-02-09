Сканадально известная депутат Госдумы России Наталья Поклонская заказала в одной из клиник Москвы генетический тест. Она хочет узнать, какие корни имеет. Интерес к этому в сети появился после того, как заговорили о национальности Поклонской.

Об этом бывший прокурор Крыма рассказала на своей странице в Facebook.

"Недавно заявила на ТВ: "Я - русская украинка". И началась буря в стакане: "Да как она посмела?!"... Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", - говорит Поклонская.

Она хочет узнать, какая кровь в ней "намешана".

"Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма!", - сказала Поклонская.

Она добавила, что гордится своими предками.

Скриншот: Facebook/Наталья Поклонская

Ранее она заявляла, что не боится работать послом России в Украине.

Также мы рассказывали, что Поклонская заступилась за Ротару, которая решила вновь гастролировать в России.