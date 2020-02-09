С завтрашнего дня, 10 февраля, на мосту Патона в Киеве частично ограничат движение в связи с реконструкцией.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Начиная с понедельника, 10 февраля, на мосту Патона в Киеве будет введено ограничение на движение автотранспорта крайними правыми полосами. Три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега будут открыты. В свою очередь грузовой транспорт проехать по мосту с завтрашнего дня не сможет.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что работы по обследованию моста будут проводить специалисты ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского".

"По итогам обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста", - заявил Поворозник.

По словам чиновника, сейчас власти работают над снятием статуса культурного наследия с моста, чтобы начать реконструкцию. "Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", - добавил Поворозник.

Ранее мы публиковали фото с торжественно открытого Шулявского моста в Киеве, под которым заметили деревянные подпорки.

Также мы писали, что мэр Киева Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост. Он дал старт движению по реконструированному мосту, проехавшись по нему на квадроцикле.