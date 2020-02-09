С 1 апреля 2020 года в общественном транспорте Киева введут единый проездной билет. Больше не будет разных проездных на каждый вид транспорта. Эта система должна помочь киевлянам экономить.

О подробностях новой системы рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Стоимость разового проезда в общественном транспорте останется по 8 грн. Цена пополнения бесконтактной карты Kyiv Smart Card, как и раньше, будет зависеть от количества купленных поездок: 6,5 грн при разовой покупке 50 поездок и 8 грн при разовой покупке от одной до девяти поездок.

Месячные проездные делятся на два типа: с ограниченным количеством поездок и без него. Полная стоимость проездного на 46 поездок составит 290 грн, на 62 поездки - 390 грн, на 92 поездки - 575 грн, а на 124 поездки - 770 грн. Полный проездной без ограничения количества поездок будет стоить 1300 грн.

Помимо этого, появятся безлимитные проездные на короткий период: проездной на сутки будет строить 100 грн, на двое суток - 150 грн, на трое - 200 грн.

Безлимитный месячный проездной за 1 300 грн - это 162,5 поездок за 8 грн или 200 поездок за 6,5 грн. Даже при условии, что вы живете в самом отдаленном уголке Киева и каждый день вы добираетесь до работы и обратно минимум двумя видами транспорта, покупать такой проездной очень невыгодно.

Стоит также учитывать, что маршрутки не входят в перечень общественного транспорта, соответственно для них проездной будет бесполезен.

Ранее "Страна" писала, что жетоны в киевском метро прекратят действовать с 31 марта.

Также мы рассказывали, что в Киеве построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" прямо к ВДНХ.