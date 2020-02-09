На круизном теплоходе Diamond Princess, который из-за обнаруженного коронавируса стоит на карантине в гавани японского города Иокогама, количество заразившихся продолжает расти. Сейчас на борту теплохода находятся 70 инфицированных человек.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По словам министра здравоохранения Японии, сегодня власти уделят особое внимание проверке пожилых пассажиров на предмет наличия коронавируса. По последним данным, всего на теплоходе находятся 600 человек, нуждающихся в лекарствах.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Но после того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных.

До этого мы сообщали о 60-ти зараженных пассажирах круизного судна. На борту есть граждане Украины (26 человек), России (24) и Германии (10), но зараженных среди них пока нет.

Также "Страна" писала о том, что китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался.