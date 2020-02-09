В ходе специальной операции правоохранителей на Закарпатье было задержано семь членов банды. Они планировали установить контроль над регионом. По данным СМИ члены преступной групировки - те же, кто устроил стрельбу в Мукачево.

О задержании сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота (Закарпатская обл.) был задержан лидер и члены преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому правоохранители приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области", - говорится в сообщении правоохранителей.

"Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места события. В результате спецоперации никто не пострадал", - говорится в сообщении.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Фото: Национальная полиция

Напомним, что 7 февраля, около 10:00 на улице Сеченова в Мукачево неизвестные открыли стрельбу и ранили двоих людей. Ими оказались Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо и его телохранитель.

После этого вечером 8 февраля правоохранители задержали подозреваемых на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье. В машине было много оружия. "Страна" публиковала видео задержания.