Национальный банк Украины разрешил финансовым учреждениям, которые не зарегистрированы в Украине, продавать гривну за иностранную валюту. Это сделали для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк принял постановление, которым уточнил определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок".

"Благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнах с другими иностранными банками по операциям по купле/продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках", – сообщили в НБУ.

Отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

Изменения уже вступили в силу с субботы, 8 февраля.

Ранее "Страна" писала, что НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной между собой.

Также мы рассказывали, что Нацбанк забрал половину валюты с рынка и еще сильнее опустил курс доллара.