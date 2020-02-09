После вчерашних погромов в Казахстане люди начали покидать приграничные районы страны. Они ущут убежища в Кыргызстане. По данным на вечер субботы, 8 февраля, государственную границу между Казахстаном и Кыргызстаном перешли около 4 500 человек.

Об этом передает Казахское Общественное радио - Радио Азаттык.

Всех прибывающих из Казахстана на границе проверяют тепловизором на наличие симптомов коронавируса. Основная часть прибывающих - женщины, дети и пожилые люди.

На подступах к КПП с кыргызстанской стороны местные жители организовали пункты горячего питания для прибывающих из Казахстана.

Такие массовые переходы через границу связаны с тем, что в ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района произошли массовые беспорядки. Сёла Сортобе и Масанчи были оцеплены полицией и военными. Как утверждают власти, там произошел конфликт. На автодороге к населенному пункту Масанчи выставлены блокпосты.

Местные жители говорят, что вечером в пятницу, 7 февраля, несколько сотен неместных мужчин приехали в сёла, значительную часть населения которых составляют этнические дунгане, и атаковали сельчан, подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разгромили автомобили.

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