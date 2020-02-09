Пояивлось видео того, как в субботу, 8 февраля, около 22:00 силовики задержали подозреваемых в стрельбе в Мукачево. На видео видно, как сотрудники правоохрательных органов окружают машину и задерживают людей, находившихся внутри.

Об этом передает портал Pershij.com.ua.

Подозреваемых в преступлении задержали на въезде в Закарпатскую область, когда они пытались пересечь пост полиции в Нижних Воротах.

Видео: YouTube/Перший

Напомним, что 7 февраля, около 10:00 на улице Сеченова в Мукачево неизвестные открыли стрельбу и ранили двоих людей. Ими оказались Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо и его телохранитель.

После этого вечером 8 февраля правоохранители задержали подозреваемых на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье. В машине было много оружия.