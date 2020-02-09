В Одессе патрульные задержали полицейского, который ехал с превышением скорости и к тому же в нетрезвом виде. Патрульным пришлось даже гнаться за автомобилем, чтобы задержать коллегу.

Инцидент произошел вечером еще 4 февраля. Примерно в 22:00 патрульные увидели ехавший с превышением скорости Volkswagen Caddy и попытались его остановить, но водитель их проигнорировал. Об этом передает "Думская".

Патрульные начали преследовать нарушителя и догнали авто. По сообщению источников издания, за рулем авто находился майор полиции Александр К., старший следователь по хозяйственным делам Суворовского отделения полиции Одессы.

Сдать кровь на наличие алкоголя водитель отказался. В его отношении составлен протокол и, скорее всего, будет начато служебное расследование.

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