Туристическая поездка в экзотическую Бразилию стала последней для гражданина Литвы Адама Зиндула и его жены. На виллу, которую пара арендовала на удаленном пляже Прайя-ду-Соно, ворвался бандит и убил туриста, а его жену изнасиловал.

Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на британское издание Daily Mail.

Пара из Литвы арендовала виллу в отдаленном районе, куда можно было попасть, только проплыв на лодке или пройдя по тропинке в джунглях.

Вечером 5 февраля, когда туристы из Литвы отдыхали, к ним в дом забрался злоумышленник. Он привязал ноги и руки мужчины веревками к стулу, сунул кляп в рот и убил его.

Нападавший также изнасиловал жену Зиндула, после чего покинул место преступление. Женщина позвонила в скорую помощь - ее доставили в муниципальную больницу прибрежного города Парати, откуда она сообщила правоохранителям о нападении.

В итоге полиция задержала предполагаемого злоумышленника – им оказался 37-летний житель Парати.

Пляж, на котором расположена злополучная вилла, пользуется популярностью среди туристов и жителей Рио-де-Жанейро из-за своих живописных видов.

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