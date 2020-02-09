Аргентина отказалась отдавать Международному валютному фонду долги по кредитам до тех пор, пока страна не выйдет из экономической рецесии. Стране нужно реструктурировать долг.

Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг в размере 100 млрд. долларов США перед кредиторами, включая МВФ. Об этом пишет Reuters.

Вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что правительство не выплатит Международному валютному фонду "даже полцента" своего долга по кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии. Об этом Киршнер заявила на презентации своей книги "Sinceramente" на международной книжной ярмарке в Гаване в субботу.

"Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, - это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции", - сказала де Киршнер.

Ранее "Страна" писала, что МВФ готов финансово поддержать борьбу с китайским коронавирусом.

Также мы рассказывали, что пока Украина не выполнит все условия уже утвержденной программы, МВФ не даст новый кредит.