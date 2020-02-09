В одном из баров Киева - в Портер Пабе, расположенном на улице Житомирской, включили песни российской музыкантки Юлии Чичериной, которая является сторонницей сепаратистов на Донбассе. Один из посетителей заведения обратил на это внимание на своей странице в Facebook. Администрация Портер Паба пообещала удалить песни "за день-два".

Об этом инциденте рассказал пользователь Евгений Яковлев на своей странице в Facebook.

"Вы чё, ребята, вообще ахерели? Портер на Житомирской, играет Чичерина. Это уже край дна. Увидел в сториз и ахренел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил? Для тех, кто вчера на свет появился: Юлия Чичерина - это самый ярый поклонник "ДНР"/"ЛНР". С недавних пор состоит в партии "За правду" Захара Прилепина. А ещё она в розыске СБУ", - возмутился пользователь.

Скриншот: Facebook/Evgeny Yakovlev

Позже в комментариях автор поста прикрепил ответ Портер Паба. В нем говорится, что паб - аполитичное заведение. Администраторы заявили, не знали о том, кто такая Чичерина и пообещали почистить списки музыки за пару дней.

Фото: Facebook

Напомним, в 2017 году российской певице Юлии Чичериной на открытии мотосезона в Луганске вручили паспорт так называемой "Луганской народной республики".

Чичерина регулярно посещает так называемые "республики" и активно пропагандирует свою позицию в социальных сетях. Когда ей из-за "репутационных рисков" запретили выступать на открытие Евро в Ростове, она назвала российских организаторов футболобандеровцами и рассказала, что "русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии".