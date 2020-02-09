В субботу вечером, 8 февраля, около 22:00 полиция задержала подозреваемых в стрельбе в Мукачево. Их задержание прошло на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье.

Об этом передает портал Pershij.com.ua.

Подозреваемых задержали в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах. Одна из машин была буквально забита оружием.

Видео: pershij.com.ua

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Фото: pershij.com.ua



Напомним, что 7 февраля, около 10:00 на улице Сеченова в Мукачево неизвестные открыли стрельбу и ранили двоих людей. Ими оказались Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо и его телохранитель.

Также мы писали, что после стрельбы в Мукачево местный городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию.