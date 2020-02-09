По состоянию на 00:00 часов в ночь с субботы на воскресенье в Китае (18:00 субботы по Киеву - Ред.) от уханьской пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, умерли уже 811 человек. При этом болезнь нашли у 37 000 человек.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает китайское информационное агентство "Синьхуа".

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерли 89 человек. Из них в эпицентре заболевания - провинции Хубэй - скончался 81 человек, два - в провинции Хэнань, по одному - в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Шаньдун, Хунань и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Сейчас в больницах страны на лечении находятся больше 33 000 человек, 6 200 в тяжелом состоянии. 190 000 человек находятся под наблюдением из-за подозрения на заражение новым коронавирусом, более 2 600 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее "Страна" писала, что прибывших из Китая украинцев отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса.

Также мы расссказывали, что в Китае людей с подозрением на коронавирус хватают прямо на улице и увозят в больницу.