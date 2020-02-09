Военнослужащий армии Таиланда, который расстрелял в городе Корате 26 человек, был убит в ходе спецоперации. Его ликвидировали силы спецназа, когда пошли на штурм торгового центра, где он держал группу заложников.

Об этом сообщает местное СМИ "Тхаи Рат ТВ".

В результате перестрелки с таиландским военным на стоянке торгового центра, когда тот совершал побег из здания, был убит один боец спецназа.

Мотивом сержанта сухопутных войск Таиланда был бытовой конфликт по заверению премьер-министра Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

"Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома", - заявил премьер.

Напомним, военный из армии Таиланда начал стрелять огонь по прохожим неподалеку от торгового центра в городе Накхонратчасима. До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и еще двух человек в своей части.

Мы рассказывали, что он забаррикадировался в торговом центре и держал заложников. При перестрелке погибли 26 человек, 57 человек получили ранения.